Штурмовые отряды Армии России обнаружили на трупе иностранного наёмника из Польши, воевавшего в зоне спецоперации за ВСУ, записку, в которой он эмоционально сожалел, что когда-то принял решение вступить на путь войны с российскими военными, поддержав Украину.

Как передает телеграм-канал «Военное дело», в своем послании, которое, по сути, оказалось предсмертным, «солдат удачи» проклинает украинских боевиков за их трусливое бегство с поля боя.

«Пусть будет проклят тот день, когда мы сюда прибыли. Украинцы предали. Они сбежали от русских, оставив нас умирать здесь. Горите в аду. У нас нет времени на…» — говорится на небольшом клочке бумаги.

Ранее мы писали, что трое российских бойцов оставили жильцам одного из частных домов в Курской области послание, которое обнаружили местные жители, вернувшись домой. Позднее стало известно, что один из военнослужащих погиб во время выполнения боевого задания.