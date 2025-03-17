Горячая линия по выплатам пострадавшим в «Крокусе» приняла 559 обращений граждан

За период работы горячей линии Социального фонда России поступило 559 обращений от граждан, пострадавших во время террористического акта в «Крокус Сити Холле», и их родственников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда.

Сообщается, что после террористического акта, произошедшего весной прошлого года, Социальный фонд сформировал рабочую группу, которая занимается оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших.

«Была организована горячая линия по вопросам получения выплат. За время работы на нее поступило 559 обращений», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате террористического акта, который произошел 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате инцидента погибли 145 человек.

Ранее сообщалось, что Социальным фондом РФ было оформлено 166 больничных листов для тех, кто пострадал во время теракта в «Крокусе». Большинство из них уже оплачены и закрыты. Также были предоставлены единовременные выплаты близким погибших, которые в момент трагедии находились на рабочем месте, добросовестно выполняя свои служебные обязанности.