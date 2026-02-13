Горячая ванна может убить: почему при ОРВИ нельзя парить ноги и ставить горчичники

Высокая температура всегда становится испытанием для организма, но в попытке облегчить состояние люди нередко совершают роковые ошибки. Трагедия, произошедшая в Москве, заставила врачей вновь заговорить о смертельной опасности народных методов. 25-летний молодой человек с температурой 39 решил принять горячую ванну по совету подруги, потерял сознание и захлебнулся. Медики констатировали: сердечно-сосудистая система не выдержала нагрузки. Профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснил механизм смертельной опасности.

По словам эксперта, при высокой температуре во всех органах и тканях протекает воспалительный процесс. Горячая ванна или баня приводят к парадоксальному эффекту — воспаление усиливается. В итоге это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до остановки сердца. Кардиолог предупреждает: сильный перегрев способен даже вызвать изменения структуры белка в организме, а этот процесс уже необратим.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова пояснила ТАСС, что горячая ванна при лихорадке нарушает механизмы терморегуляции и резко повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это провоцирует обморок и в тяжелых случаях ведет к летальному исходу.

На вопрос о том, допустимо ли мыться при высокой температуре, профессор Конев ответил однозначно: теплые процедуры допускаются, но горячие — строго противопоказаны. Предпочтительнее выбирать обтирание. Врач пояснил, что даже после теплой воды резкая смена температур для больного опасна, поэтому лучше ограничиться влажными обтираниями.

Профессор Конев напоминает: температура до 38–38,5 градуса сама по себе не требует вызова скорой помощи, если не наблюдается осложнений. Гораздо важнее установить причину жара: пневмония, грипп или температура центрального генеза, связанная с повреждением терморегуляторных центров в мозге, требуют разной тактики лечения.

Незамедлительно вызывать врача нужно, если на фоне высокой температуры падает давление, появляется сильная слабость, темнеет в глазах. Тревожные сигналы — кровотечения или другие осложнения, связанные с нарушением свертывающей системы крови. Также поводом для срочного вызова должно стать подозрение на пневмонию или тяжелую гриппозную инфекцию.

«Если регуляция сосудистого тонуса нарушена и резко падает артериальное давление — это уже может привести к остановке сердца, развитию острой сердечной недостаточности. Здесь требуется срочное врачебное вмешательство», — предупреждает врач.

При лихорадке организм нуждается не в нагрузках, а в покое. Любые нагрузки в этот период переносятся чрезвычайно тяжело. Эксперт советует постельный режим и обильное теплое питье. Если инфекция бактериальная, врач может назначить антибиотики.

Для мягкого снижения жара допускается обкладывание прохладными влажными простынями. А вот народные средства, по словам кардиолога, «хороши в определенных случаях, но не в случаях высокой температуры». В черный список попадают горячие ванны, бани, сауны, горчичники и парение ног — все, что искусственно повышает температуру тела и создает опасную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Ранее сообщалось, что был разработан препарат, мгновенно убивающий симптомы ОРВИ.