В больничном теперь откажут: разработан препарат мгновенно убивающий симптомы ОРВИ

Директор по новым продуктам фармацевтической компании «Промомед» Кира Заславская заявила о высокой эффективности разработанного препарата, содержащего молнупиравир. По словам специалиста, у подавляющей части пациентов клинические проявления острых респираторных вирусных инфекций исчезают уже на вторые сутки приема, пишет Газета.ру.

Заславская предостерегла граждан от надежд исключительно на естественную защиту организма. Она подчеркнула, что народные рецепты способны принести пользу лишь в комбинации с этиотропными лекарствами. Вирус репродуцируется стремительно, а манифестация болезни свидетельствует о запуске патологического процесса. Промедление с терапией чревата массовым поражением клеточных структур, после чего бороться с возбудителем значительно труднее.

Разработчица пояснила механизм действия лекарства: активное вещество внедряется в геном вируса, угнетает его репликацию и способствует элиминации вирионов. Клинические испытания проходили на базе 16 российских медицинских организаций. В ходе исследования, охватившего 30 добровольцев, у большинства испытуемых симптомокомплекс редуцировался к исходу вторых суток. К третьему дню более 60% участников утратили способность распространять инфекцию.

