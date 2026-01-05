Горячие кадры из отпуска: Нино Нинидзе зажгла в алом бикини на фоне бирюзового моря

Российская актриса Нино Нинидзе, известная по фильму «Любовники», опубликовала в социальных сетях серию снимков с отдыха. Фотографии были сделаны на морском побережье во время январских праздников.

На одном из кадров актриса позирует спиной к камере на фоне моря, одетая в купальный костюм ярко-красного цвета. Другой снимок сделан анфас, лицо Нинидзе частично скрыто солнцезащитными очками. Актриса дополнила образ минималистичным браслетом на ноге и небрежной прической.

Она сопроводила публикацию комментарием, адресованным тем, кого мог смутить предыдущий снимок из ее аккаунта. Нинидзе отметила, что в любой фотографии можно найти что-то красивое, и поздравила подписчиков с Новым годом. Детали своего отдыха, включая конкретное местонахождение и компанию, актриса раскрывать не стала. Нино Нинидзе воспитывает сына Александра от предыдущих отношений с актером и режиссером Кириллом Плетневым.

Ранее сообщалось, что парапловец с ОВЗ из Подмосковья нырнет в воды Антарктиды ради тройного рекорда.