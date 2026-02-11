«Горящие» в феврале: куда исчезли 70% цены на туры в Турцию и как найти лучший вариант

Российские туристы получили уникальную возможность сэкономить на отдыхе в Турции. Туроператоры запустили масштабную распродажу туров на ближайшие даты вылета, предлагая путевки по ценам, сопоставимым с поездкой по России.

В ближайшие десять дней можно приобрести недельный тур на популярные курорты, такие как Аланья и Кемер, всего от 17-18 тысяч рублей на человека. В эту стоимость, как правило, входит перелет, трансфер и проживание в отеле категории 3-4 звезды с завтраками.

Однако не на всех направлениях царит такая же доступность. Стамбул, остающийся круглогодичным центром экскурсионного туризма, заметно дороже: цены на туры в культурную столицу Турции начинаются от 23 тысяч рублей и могут достигать 35 тысяч в пиковые даты.

Почему цены так упали?

Главная причина — низкий сезон. Как отмечает главный редактор «Турпрома» Александр Гордеец, в феврале спрос на отдых в Турции традиционно снижается, а загрузка отелей держится на уровне 30%. Чтобы избежать убытков от нереализованных блоков мест на чартерных рейсах и в отелях, операторы вынуждены запускать «горящие» предложения.

Что ждет туристов в Турции зимой?

Стоит помнить, что февраль — не время для пляжного отдыха. Средняя температура воздуха держится в районе +10…+15°C, море холодное. Вместо купания туроператоры предлагают другие активности: термальные источники, спа-отели с подогреваемыми бассейнами, гастрономические туры и, конечно, экскурсии. За 35-38 тысяч рублей уже можно найти тур в отель 5* с системой «все включено» и расширенным wellness-сервисом.

Эксперты советуют не медлить с принятием решения, так как лучшие предложения по самым низким ценам разбираются очень быстро — по данным «Турпрома», на некоторые даты в середине февраля уже забронировано 40% доступных путевок.

