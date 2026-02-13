Горький привкус ЗОЖа: тренд зумеров изменил пивной рынок Подмосковья

Мировые новости о падении продаж пива и сокращениях в гигантах вроде Heineken добрались до Подмосковья. Но картина в регионе оказалась смазанной: одни производители жалуются на просадку, другие держатся на плаву за счет старых клиентов, а третьи наблюдают, как рынок уплывает в сторону фруктовых и безалкогольных напитков. Корреспонденты REGIONS пообщались с локальными пивоварами и выяснили, что происходит с пенным в регионе.

В пивоварне «Рождествено» в Дмитровском округе нынешнюю зиму назвали одной из самых тяжелых. Руководитель отдела продаж Дмитрий Кузьмук откровенно признался, что продажи упали. Обычной сезонностью ситуацию уже не объяснить — зимой спрос всегда ниже, но в прошлом году покупатели были активнее.

При этом классические беды отрасли — рост цен на сырье, логистику и акцизы — здесь не главные виновники.

«Сырье сильно не увеличилось в цене, по логистике тоже нет проблем. Акцизы тоже нет. Единственное, только НДС на 2% подрос, но это для нас некритично. Главная проблема — только продажи», — констатирует Кузьмук.

Спасаться в «Рождествено» решили расширением линейки, сделав ставку на фруктовые сорта — именно они сейчас набирают популярность у россиян.

В пивоварне «Золотой носорог» из Одинцовского округа смотрят на вещи философски. Здесь признают зимнюю просадку, но паники не испытывают. Представители компании отмечают, что за пять лет работы сильных колебаний не было: «Как было, так и осталось все, сильного падения нет».

Секрет устойчивости — в локальном формате и постоянных клиентах, которые не бросают любимый напиток даже при росте цен. А вот массового ухода в здоровый образ жизни в Одинцово не заметили. Безалкогольное пиво здесь не варят — просто потому, что на него нет спроса. Главная головная бизнеса — удорожание производства. Здесь уже отметили, что сырье и логистика дорожают и на этом фоне держать цену и качество сложнее.

В крафтовой пивоварне «Слон» из Мытищ признают: продавать пиво становится тяжелее, даже если бизнес пока растет за счет активных усилий. Спрос также упал. Причин несколько: подорожание всего и вся и смена поколений. Молодежь хочет другого.

«Дороже все становится, и поколение по‑другому воспринимает эти напитки — чуть‑чуть другое людям надо. Мы занимаемся в основном классическими сортами, а покупателей интересуют томатное, фруктовое, безалкогольное пиво. Безалкогольное сейчас на пике», — отметили пивовары

Но гнаться за каждым трендом в «Слоне» не готовы. Здесь придерживаются другой философии: делать пиво для себя. Каждую новую рецептуру отрабатывают тщательно и не штампуют то, что не нравится самим. Конкурировать с гигантами при этом становится все сложнее.

Ключевой вызов для отрасли сформулировали в мытищинской пивоварне: себестоимость крафта неумолимо растет, а потребительский спрос упирается в психологическую планку 100 рублей за литр. В то время как крупные заводы компенсируют издержки оборотами, небольшие производства с ручным трудом и ограниченными партиями оказываются в ценовой ловушке.

Выход нашли в смещении в сторону HoReCa — баров и ресторанов, где ценят качество, а не только цену. Плюс спасают постоянные клиенты, которых у пивоварни хватает.

Подмосковные производители подтверждают: «хмельной рынок» становится полем битвы за выживание. Кому-то придется осваивать фруктовые и безалкогольные линейки в угоду зумерам, кто-то будет делать ставку на верных клиентов и качество. Мировой тренд на здоровый образ жизни уже дошел до региона, и это открывает новые возможности для производителей пива без градуса.

Ранее сообщалось, что экономисты пообещали рекордное подорожание всего алкоголя в России.