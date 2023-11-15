Горловка снова оказалась под обстрелом кассетными снарядами

СЦКК сообщает о начавшемся в 18.50 обстреле населенного пункта Горловка. На этот раз по городу выпустили три ракеты, оказавшихся кассетными снарядами «натовского» калибра. Также сообщается, что с 17.25 по 18.45 под обстрелами оказался Куйбышевский район Донецка и Макеевка. Пока о повреждениях на земле в результате обстрелов, а также о наличии раненых не сообщалось.

Эксперты не раз сообщали, что кассетные боеприпасы будут иметь последствия после окончания конфликта. Американские военные предполагают, что часть поставленных Украине снарядов может не разорваться и оказаться опасными для мирного населения.