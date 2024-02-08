Горловку вновь обстреляли «натовскими» снарядами

Украинцы продолжают обстрелы российских территорий. Так, вечером около 21:45 четверга, 8 февраля, ВСУ нанесли удар по Горловке, расположенной в 50 километрах от города Донецк.

Об этом в своих социальных сетях сообщает представительство ДНР в СЦКК. По данным представительства, около 21:45 вечера четверга украинцы выпустили три кассетных снаряда «натовского» калибра, то есть – 155 мм.

Уточняется то, что украинцы могли на момент обстрела находиться в населенном пункте под названием Нелеповка, а удар наносился именно по Центрально-Городскому району Горловки. На данный момент нет информации, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения.