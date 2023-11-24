Полное истощение: выяснилось, почему жительница Псковской области убила своих детей и жила с их трупами

Полиция задержала жительницу Псковской области, которую подозревают в убийстве собственных троих детей. Как сообщают СМИ, женщина заморила малышей голодом и продолжала жить с их телами.

Клинический психолог и телесный терапевт Мариам Фатуева объяснила, по какой причине могла произойти трагедия.

«Мать в здоровом состоянии, безусловно, не может совершить такое преступление, потому что оно противоречит и духовным ценностям, и нашей гормональной системе в том числе. Если говорить о том, почему такое могло произойти, можно предположить, например, сильную созависимость. Если она жила с каким-то мужчиной, дети могли мешать вольной жизни», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Многие думают, добавила специалист, что только такие тяжелые психические расстройства, как шизофрения, меняют сознание. На самом деле это не так. Конечно, поступок женщины мог быть связан с серьезными психическими недугами, но есть и иные варианты.

«Это могла быть послеродовая депрессия, на которую у нас не обращают внимания, или затяжная клиническая. Существует еще астенический синдром и масса подобных заболеваний, которые приводят человека к полному энергетическому истощению, то есть гормоны перестают правильно работать. Человек уже находится в измененном состоянии сознания», — подчеркнула Фатуева.

Юрист Анастасия Билялова также прокомментировала ситуацию и рассказала, что грозит матери.

«Если женщина будет признана невменяемой, а с высокой долей вероятности так и произойдет, то уголовная ответственность не наступит. В противном случае возможно применение статьи об оставлении в опасности по отношению к выжившим детям. За погибших накажут по статье об убийстве (6-15 лет тюремного заключения) или причинении смерти по неосторожности (до 4 лет тюремного заключения), в зависимости от наличия умысла», — сообщила эксперт.

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