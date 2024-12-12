Горняк погиб из-за обрушения породы на уральской шахте

В Свердловской области произошла трагедия — на шахте «Ново-Кальинская» Североуральского бокситового рудника погиб молодой рабочий. Об этом рассказали в свердловской прокуратуре.

Инцидент случился утром в четверг, 12 декабря, в шахте на -1160 горизонте блока 11 Северной шахты №13. Согласно полученным данным, причиной смерти стало обрушение породы, вызванное горно-тектоническим ударом.

Рабочий 1999 г.р. получил несовместимые с жизнью травмы от обвалившихся фрагментов породы. Несмотря на экстренные реанимационные мероприятия во время подъема на поверхность, он скончался.

На данный момент следственные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований техники безопасности на шахте. Пока работа шахты продолжается, кроме участка, где случилась трагедия.

Ранее из-за пожара на угольной шахте в Кемеровской области эвакуировали 120 человек.