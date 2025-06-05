Горняков массово эвакуировали из печально известной шахты «Листвяжная»

Из-за возгорания на подстанции «Набережная» в Беловском округе произошла остановка вентиляционной системы шахты «Листвяжная», что создало угрозу для жизни людей. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве угольной промышленности региона.

Согласно официальному сообщению Минуглепрома Кузбасса, все горняки благополучно поднялись на поверхность. Эвакуировались 162 сотрудника на фоне остановки вентиляционных систем. Пострадавших нет.

На место происшествия оперативно прибыли 28 спасателей с шестью единицами спецтехники. Им удалось полностью ликвидировать возгорание. Прокуратура Кемеровской области уже начала проверку соблюдения требований промышленной безопасности и электроэнергетического законодательства, уточняет VSE42.Ru.

Напомним, в ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Инцидент унес жизни 51 человека, включая пять спасателей. Катастрофа вскрыла системные нарушения безопасности: в момент ЧП в шахте находились 285 человек при разрешенных 203, а датчики метана были отключены. Расследование признало виновными руководство предприятия и надзорные органы.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор владельцу шахты Михаилу Федяеву за трагедию на предприятии «Листвяжная».