Город на Неве преображается: глава Санкт-Петербурга рассказал о мегапроектах на ПМЭФ

Санкт-Петербург ждет масштабное дорожное обновление, узнал Авто Mail . Губернатор Александр Беглов, выступая на ПМЭФ в блогерской студии VK Видео, раскрыл детали грандиозных планов: новая широтная магистраль скоростного движения и пять разводных мостов должны разгрузить мегаполис и сделать перемещение по городу значительно быстрее.

Три источника финансирования

Александр Беглов подчеркнул: регион развивается тогда, когда удается собрать крупные инвестиции в мегапроекты. Финансовая формула новой магистрали складывается из трех частей — деньги инвестора, федерального бюджета и городской казны.

«Это сложение сил финансовых, технических, всех остальных, это дает возможность продвигать проект», — пояснил губернатор.

Мосты, которые уже разводят крылья

Первый шаг сделан: Большой Смоленский мост уже разводит крылья. Одно крыло весит 400 тонн, и через него уже начали пропускать негабаритные суда. Второй мост в составе широтной магистрали только что заложили — Беглов лично присутствовал на церемонии.

Всего же планируется пять мостов. Один из них построят в Ленинградской области, чтобы разгрузить действующий Вантовый мост. Остальные четыре появятся в самом Петербурге. В их числе — Адмиралтейский и Арсенальный мосты. К 2027 году, по словам губернатора, все объекты должны быть готовы.

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