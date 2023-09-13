«Город постоянно обстреливали:» в ЛНР российские бойцы отдавали местным свою еду

В Донбассе люди уже несколько лет страдают от обстрелов, во многих населенных пунктах жители лишены почти всех благ цивилизации. И бойцы российской армии зачастую приходят на помощь мирным гражданам.

В Луганской Народной Республике есть город Новодружевск. Год назад там стояли подразделения БАРС-16 «Кубань». Казаки видели, насколько тяжелые там условия проживания, поэтому выдавали еду горожанам. Один из бойцов, Евгений с позывным Ермак, рассказал, как военные открыли пункт питания для всех, кто хотел поесть.

«Голодные жители один раз в день приходили на обед. По времени каждый раз было по-разному, ведь собирать всех постоянно в одно время было опасно. Приходили иногда 100 человек, иногда 150. Продуктовую помощь, которую присылали для нас из дома, и еду от воинской части, мы отдавали людям. Просто не могли оставить их в беде», — рассказал Евгений корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Жители просили не показывать их лица на фотографиях, потому что боялись, что их родственникам на украинской стороне достанется от властей. ВСУ не любят, когда мирное население принимает гуманитарную помощь от наших солдат.

Ни газа, ни света в домах не было. По словам Ермака, даже набрать воды — это был целый квест. Надо было пройти под обстрелами, чтобы принести воду. И так было с мая по ноябрь.

«Магазины работали не все, товаров завозили мало. Но город тогда только отбили, и враг стоял в пяти км от Новодружевска. А рядом находилась Шипиловка, которая была лишь наполовину под нашим контролем, и еще населенный пункт с нацистами, так что обстреливали город постоянно», — отметил боец СВО.

Как сказал Ермак, мирные жители гибли часто, потому что украинцы били целенаправленно по домам.

«Доказательства у нас есть, это запечатлено на видео. ВСУ стреляли по жилым домам, по местным жителям. Не знаю, почему — чтобы они уходили оттуда или по другой причине, но гражданским было опасно даже сидеть в своих жилищах», — подчеркнул Евгений.

Ранее мы рассказывали, как однажды Евгений встретил грязных детей без родителей у пункта питания и устроил их в детдом.