«Ни воды, ни света, ни газа»: в ЛНР трое детей остались на попечении больной бабушки

Ровно год назад подразделение БАРС-16 «Кубань» расположилось в городе Новодружевске в ЛНР. Там у бойцов были опорные пункты, где солдаты помогали мирному населению и высматривали шатающихся в одиночку детей.

Один из БАРСовцев, Евгений с позывным Ермак, отметил, что на новых территориях дети-сироты встречаются довольно часто. Некоторые оказываются без присмотра и при живом родителе. Однажды Ермак заметил у пункта питания грязных ребятишек.

«Отец у них погиб, а мать не вынесла потери и стала пить. Трое детей, младшему из которых было девять месяцев, были на воспитании у бабушки. А та уже сама больная, ей под 80 лет. Жили впроголодь. Ни воды, ни света, ни газа в доме тоже не было», — рассказал Евгений корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Маму бойцы нашли пьяной в Рубежном у знакомых. Ее привезли домой, отмыли и предложили работу в городе. Но ей это было не надо. Женщина быстро написала отказ от детей, а военные помогли устроиться ребятам в интернат.

«Детей отправили сначала в госпиталь, а потом в детдом. Бабушка благодарила нас за помощь. Ей было сложно. Сами дети тоже были довольны, потому что в интернате им на самом деле было и теплее, и сытнее, как бы это жестко ни звучало», — подчеркнул Ермак.

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