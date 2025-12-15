Город прощается с главой: как Филипп Науменко изменил Реутов за два года руководства
Regions рассказал, чем успел запомниться Реутову его руководитель Науменко
Внезапная кончина главы Реутова Филиппа Анатольевича Науменко 13 декабря 2025 года стала ударом для всего города. Занимавший этот пост менее двух лет, он сумел не просто руководить, а стать хозяйственником, чьи конкретные дела кардинально преобразили городскую среду, пишет портал REGIONS.
Для жителей было принципиально важно, что Филипп Науменко не был приезжим управленцем. Его детство было связано с Реутовом: он занимался футболом в местном клубе «Приалит». Этот факт создавал особое доверие и восприятие его как «своего» руководителя, глубоко понимающего город.
Его карьера — от советника Мособлдумы до заместителя главы Балашихи и, наконец, руководителя Реутова — демонстрировала системное знание региона. За короткий срок под его началом город вышел на новую траекторию активного развития.
Знаковые проекты в социальной сфере: Была построена и введена в эксплуатацию новая школа на 1100 мест, открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Начались работы по реконструкции стадиона «Старт» и строительству Академии вратарского мастерства, что укрепило спортивный статус Реутова.
Масштабное благоустройство: Город преобразился благодаря ремонту проспекта Мира, реконструкции улицы Советской и обновлению общественных пространств, таких как Александровский сквер. В парках появились современные малые формы, освещение и системы видеонаблюдения.
Инфраструктурный рывок: Запуск линии МЦД-4 значительно улучшил транспортную связность с Москвой. Выполнен ремонт 74% местных дорог. Идет реконструкция котельных с увеличением мощности и масштабное обновление Центрального парка.
Забота о защитниках Отечества: Особой страницей его работы стала всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. По его инициативе в Реутове был создан первый в России муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества», открыта социальная гостиница, запущены программы реабилитации и трудоустройства.
Филипп Науменко задал городу высокую динамику развития, запустив ключевые проекты. Его запомнят как деятельного, современного и искренне сопереживающего главу, ставившего во главу угла конкретные дела для людей.
Церемония прощания состоится 15 декабря с 10:00 до 12:00 в Троицком храме (ул. Победы, 3). Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище.
Ранее губернатор Подмосковья выразил соболезнования в связи со смертью Филиппа Науменко.