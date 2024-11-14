СМИ: в Москве предложили поставить памятник Трампу и переименовать станцию «Баррикадная» в «Трампскую»

В Москве необходимо установить статую избранному недавно президенту США Дональду Трампу. Как передает информационный портал «Москвич MAG», с такой инициативой выступило агентство «Главпиар».

Кроме того, предлагается объявить 2025 год «годом Трампа» и переименовать станцию столичного метро «Баррикадная» в «Трампскую». Сообщается, что авторы идей уже направили президенту РФ Владимиру Путину официальное обращение.

Также они считают необходимым наградить Трампа за победу на президентских выборах в качестве возможного потепления российско-американских отношений.

«Это поможет укрепить дружеские отношения с США. Памятнику в виде золотого бюста даже название придумали — „Золотой король твитов“, — приводится в публикации.

Отметим, что с остальным все более-менее понятно. А вот какое отношение станция столичной подземки «Баррикадная» имеет отношение к Трампу, и чем она провинилась, чтобы именно ее переименовывать в честь республиканца, генераторы столь абсурдных идей не уточнили.

Ну и вдвойне сложно представить, чтобы после победы Владимира Путина на выборах в России какая-нибудь станция метро, предположим в Нью-Йорке, стала бы внезапно носить имя российского лидера.

5 ноября в США прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.