Город Торопец возвращается к нормальной жизни после ударов ВСУ

Жителям Торопца разрешили вернуться в свои дома после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя в телеграм-канале.

Местные получили разрешение вернуться в жилища после недавней атаки со стороны украинских войск. Губернатор Тверской области Игорь Руденя открыл доступ в город с 12 часов текущего дня, 18 сентября.

По словам властей, все коммунальные службы и инфраструктура Торопца функционируют в штатном режиме. Правительство региона обещает оказать помощь в ремонте пострадавших социальных объектов, а также поддержку предпринимателям и частным лицам.

В результате происшествия несколько человек обратились за медицинской помощью. Для их обслуживания в Торопце развернуты три пункта скорой. Ситуация в городе стабилизируется, жители могут вернуться к привычному укладу жизни. Пострадавших нет.

Ранее в СМИ раскрыли вероятную цель атаки ВСУ на Тверскую область. Вероятно, враг хотел ударить по огромному складу боеприпасов.