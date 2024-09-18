Раскрыта вероятная цель атаки ВСУ на Тверскую область

Украина, возможно, планировала ударить по огромному складу боеприпасов в Тверской области. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал «Рыбарь».

Как сообщает автор канала, несколько лет назад в Торопце построили склад, где планировалось хранить различные боеприпасы: от ракет до взрывчатых веществ. Именно после прилетов БПЛА там были слышны мощнейшие взрывы. Показатели даже зафиксировали системы, записывающие данные при землетрясениях.

На канале сообщают, что ранее выходил репортаж про неприступность нового арсенала. Не исключают, что ВСУ решили это опровергнуть и устроить мощную атаку.

Напомним, что в тверском городе из-за массированной атаки ВСУ пострадали 17 человек, включая троих детей. Упавшие дроны вызвали возгорание, пожары тушили экстренные службы. Инфраструктура не повреждена, электричество, газ, водоснабжение работают в прежнем режиме. В настоящее время жителям Торопца разрешили вернуться в дома.

Ранее жители Торопца рассказали, как пережили атаку украинских беспилотников.