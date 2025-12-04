Городские власти Екатеринбурга ужесточили борьбу с «зайцами» в автобусах и трамваях

В Екатеринбурге усиливается борьба с безбилетным проездом в общественном транспорте. Муниципальный Центр управления перевозками (ЦУП), созданный в апреле, активизировал масштабные рейды для выявления пассажиров, уклоняющихся от оплаты.

Согласно статистике центра, только в октябре контролёры проверили более 8,3 тысяч единиц транспорта, выявив 7,6 тысячи нарушителей, которые в итоге пополнили городской бюджет на 253,5 тысячи рублей. В ноябре тенденция сохранилась: в ходе проверок 7,6 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов было найдено 7,4 тысячи «зайцев», выплативших в общей сложности 311 тысяч рублей штрафов.

После незначительного снижения активности из-за изменений в тарифной сетке, в декабре проверки планируют сделать ещё более тщательными. Акцент возвращается к «живому» контролю, который стал реже встречаться после повсеместного внедрения валидаторов и QR-кодов для оплаты.

Для эффективной работы специалисты ЦУП используют данные детекторов пассажиропотока, которые помогают выявлять маршруты с наибольшим числом безбилетников. Именно туда направляются контролёры. Помимо этой задачи, центр, курируемый вице-мэром Рустамом Галямовым, координирует работу перевозчиков, следит за соблюдением графиков и оперативно реагирует на нештатные ситуации в движении транспорта.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде безбилетники за месяц заплатили почти 180 тыс. рублей штрафов.