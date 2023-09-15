Горох в Московской области собрали с площади в девять тысяч гектаров
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Горох в Московской области собрали с площади, которая составляет девять тысяч гектаров, сообщили в областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. План по сбору данной культуры выполнили уже на 80%.
«Валовый сбор культуры составил более 32 тысяч тонн, что превышает показатели прошлого года почти на 18 тысяч тонн. Средняя урожайность составила 35,9 центнера на гектар», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
Зампред добавил, что показатель этого года превышает предыдущий — 29,3 центнера на гектар.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.