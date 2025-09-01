Птицы пострадали от нефтяного разлива у Новороссийска

После нефтяного загрязнения в акватории Черного моря вновь зафиксированы случаи обнаружения птиц, пострадавших от мазута. Информацию об этом распространили добровольцы в телеграм-канале реабилитационного центра «Жемчужная».

Сообщается, что за последние двое суток в окрестностях Новороссийска были обнаружены четыре птицы, подвергшиеся негативному воздействию нефтепродуктов. Черношейные поганки были найдены в различных частях побережья.

В результате разлива нефти птицы получили химические ожоги, отравление и обезвоживание. Волонтеры воздерживаются от оптимистичных прогнозов относительно их состояния.

Также опубликованы фотографии еще семи птиц, пострадавших от загрязнения акватории. Все пострадавшие птицы направлены на инфузионную терапию.

Утечка нефти произошла на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в районе Новороссийска. Причиной разлива стал разрыв шланга во время погрузки нефти на турецкий танкер. В результате инцидента никто не пострадал. Консорциум временно приостановил эксплуатацию причального устройства, через которое осуществлялась перекачка нефти.

Сроки возобновления работы не уточняются. На территории терминала введен режим чрезвычайной ситуации. Объем вытекшей в море нефти составил приблизительно 30 куб. м. В настоящее время разлив локализован, и угроза его дальнейшего распространения отсутствует.

Ранее сообщалось, что на пляже Анапы требуют надевать бахилы из-за разлива нефти.