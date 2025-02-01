Госдеп подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном россиянах

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки получило информацию от Государственного департамента США о том, что граждане России Евгений Шишков, Вадим Наумов и Инна Волянская, которые проживали и работали в стране, погибли в результате крушения пассажирского борта. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале российского посольства.

В ночь на четверг, 30 января, у аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение гражданского авиалайнера и военного вертолета. На борту самолёта находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. К сожалению, в результате инцидента все находившиеся на борту обоих воздушных судов погибли.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших после столкновения воздушных суден нет. По его мнению, вертолет, который врезался в авиалайнер, совершавший посадку в аэропорту Вашингтона, летел по неправильной траектории.

«Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская», — сообщили в посольстве РФ.

Согласно информации, предоставленной посольством, ссылаясь на данные Государственного департамента Соединённых Штатов Америки, погибшие являлись постоянными жителями США и работали в качестве тренеров в местных клубах по обучению фигурному катанию.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедших из жизни россиян. В Посольстве работает горячая линия (круглосуточный телефон (+12-02) 9-39‑8914) для обращений родственников погибших и оказания необходимой консульско-правовой помощи», — написали в дипмиссии.

Как ранее сообщило NBC, один из диспетчеров в день авиакатастрофы в США завершил свою смену раньше.