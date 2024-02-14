Госдеп США планирует помогать развитию «свободных и независимых» СМИ на Украине

Госдепартамент Америки намерен реализовать проект по обмену журналистами с Украиной и развитию СМИ, которые станут «свободными и независимыми». С соответствующим грантом ознакомился RT .

США хочет наладить тесные связи с Украиной по ворпосам журналистики. В частности сейчас Госдеп обсуждает проект, который поможет развитию «свободных и независимых» СМИ на Украине и в Штатах. На реализацию потратят порядка 350 тысяч долларов.

В рамках программы особое внимание уделять журналистам, которые проводят расследования о коррупции и тайных действия органов власти.

Украина и США в рамках проекта сможет обмениваться студентами и опытными журналистами, проводить различные деловые практики, культурные мероприятия и тренинги. Все будет связано с работой представителей СМИ «в открытом и демократическом обществе».

Пока неизвестно, когда начнется официальное рассмотрение данного проекта.

Ранее стало известно, почему Украина может не дождаться очередного пакета помощи от США.