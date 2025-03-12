Госдеп США призвал Россию к прекращению боевых действий
Рубио: США призывают Россию к прекращению боевых действий, ждут ответа от Москвы
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США призывают Россию прекратить на Украине боевые действия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление госсекретаря США Марко Рубио.
По данным издания, Рубио сообщил, что в США решительно призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине, и сейчас с нетерпением ждут ответа от Москвы. Рубио также заявил о том, что единственный путь урегулирования украинского конфликта – это переговоры.
Также госсекретарь США сообщил о том, что Украина уже согласилась на условие прекращения огня по итогам переговоров в Джидде 11 марта, и теперь Вашингтон ждет официального ответа Москвы. Ранее Трамп уже не один раз заявлял о том, что добивается мирного разрешения украинского конфликта.