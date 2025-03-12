Госдеп США призвал Россию к прекращению боевых действий

По данным издания, Рубио сообщил, что в США решительно призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине, и сейчас с нетерпением ждут ответа от Москвы. Рубио также заявил о том, что единственный путь урегулирования украинского конфликта – это переговоры.

Также госсекретарь США сообщил о том, что Украина уже согласилась на условие прекращения огня по итогам переговоров в Джидде 11 марта, и теперь Вашингтон ждет официального ответа Москвы. Ранее Трамп уже не один раз заявлял о том, что добивается мирного разрешения украинского конфликта.