Госдума готовит новые правила для защиты покупателей жилья

В Госдуме предложили изменить порядок возврата недвижимости по оспоренным сделкам: продавец сможет получить жилье обратно только после полного возврата денег покупателю. Изменения направлены на усиление защиты добросовестных граждан, которые рискуют остаться и без квартиры, и без вложенных средств.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов подготовил поправки в российское законодательство, которые должны защитить добросовестных покупателей жилья. Законопроекты уже отправлены на рассмотрение в правительство, сообщают РИА Новости.

Документы предлагают закрепить единое правило: если суд признает сделку купли-продажи квартиры недействительной по основаниям, связанным с заблуждением, обманом или неспособностью продавца понимать значение своих действий, то жилье вернется продавцу только после того, как он полностью компенсирует покупателю полученные деньги.

В пояснительной записке отмечается, что в последние годы участились случаи, когда продавцы спустя много лет пытаются оспорить сделки, заявляя, что были введены в заблуждение или подписали документы, не осознавая их сути. Судьи нередко принимают такие иски, однако покупатели не всегда получают обратно свои средства — они могли быть потрачены или потеряны.

По словам Нилова, в результате покупатели, часто семьи с детьми, остаются без квартиры и без денег, что создает серьезную социальную несправедливость. Он добавил, что проблема «обманутых продавцов» вышла на новый уровень и требует срочной правовой защиты граждан, которые действовали честно.

Поводом для обсуждения стал резонансный случай с квартирой певицы Ларисы Долиной. В марте 2025 года суд признал недействительной продажу ее недвижимости, заявив, что артистку ввели в заблуждение. Право собственности покупателя было отменено и возвращено Долиной, что, по мнению участников рынка, создало новые риски для всех, кто приобретает вторичное жилье.

