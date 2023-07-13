Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста на следующей неделе
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Стало известно, что законопроект, предусматривающий поэтапное повышение призывного возраста, могут рассмотреть в ГД РФ уже на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Андрея Картаполова.
По словам Картаполова, депутаты Госдумы на следующей неделе могут рассмотреть возможность повышения призывного возраста в России во втором чтении.
Ранее, напомним, законопроект о повышении призывного возраста до 21 года был принят в первом чтении, и он предполагает некий переходный период еще в течение трех лет. Таким образом, верхний предел возраста для призывника приблизится к 30 годам.
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