Госдума может рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста на следующей неделе

Стало известно, что законопроект, предусматривающий поэтапное повышение призывного возраста, могут рассмотреть в ГД РФ уже на следующей неделе. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на Андрея Картаполова.

По словам Картаполова, депутаты Госдумы на следующей неделе могут рассмотреть возможность повышения призывного возраста в России во втором чтении.

Ранее, напомним, законопроект о повышении призывного возраста до 21 года был принят в первом чтении, и он предполагает некий переходный период еще в течение трех лет. Таким образом, верхний предел возраста для призывника приблизится к 30 годам.

Напомним, ранее мы рассказали о проверке полиции в Самаре некоего частного морга, в котором на холодильнике с телами умерших красовалась надпись «охлажденное мясо». Подробности в материале.