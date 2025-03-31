Овсиенко разорвала отношения с гражданским мужем

Певица Татьяна Овсиенко разорвала отношения с бизнесменом Александром Меркуловым, с которым поддерживала отношения на протяжении 17 лет. Об этом сообщил Voice.

По словам исполнительницы, совместная жизнь не принесла участникам союза серьезных проблем, но за прошедшее время накопилось множество вопросов и в настоящее время они живут по отдельности.

«Сейчас у нас пауза в отношениях, может быть, после того, что мы пережили вместе. Все-таки, были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливалось все: а пока молчишь, думаешь, что пройдет само. Пока приняли решение пожить отдельно. Может, это что-то даст?» — отметила Овсиенко.

Она также заявила, что старается сохранить дружбу с Меркуловым, который ранее был осужден, а затем занялся коммерцией. Кроме того, певица высказала слова сожаления о так и несостоявшейся свадьбе. Меркулов в свою очередь рассказал об отсутствии серьезных проблем во взаимоотношениях с певицей и выразил надежду на их последующее восстановление.

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