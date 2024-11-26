Госдума одобрила переименование Ростова в Ярославской области в Ростов Великий

Во время пленарного заседания Государственной Думы депутаты приняли в первом чтении решение о переименование города Ростова в Ярославской области. Теперь он будет называться Ростов Великий. Об этом сообщил ТАСС.

Российский парламент рассмотрел законопроект, который был в него внесен Ярославской областной думой. В пояснительной записке было сказано, что название города Ростов Великий было очень распространено в прошлом, оно использовалось в повсеместном обиходе. По этой причине его стоит вернуть.

«Согласно архивным документам и данным исторических исследований в летописных документах, публицистической и научно-справочной литературе город именовался именно «Ростовом Великим», — указано в документе.

Все работы по переименованию города, а также по изменению документов, станут финансироваться из бюджета Ярославской области.

Ранее сообщалось, что данную идею о переименовании поддержало правительство России. Положительное заключение на этот счет было подписано вице-премьером Дмитрием Григоренко. Только после этого законопроект был направлен в Госдуму.