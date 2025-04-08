Госдума одобрила призыв в армию на протяжении года после решения

Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях проголосовали за законопроект о том, что исполнение решения о призыве на срочную воинскую службу может исполняться в течение года. Об этом сообщил ТАСС.

Новый закон о призыве на срочную службу был внесен группой парламентариев во главе с Андреем Картаполовым, главой думского комитета по обороне. По нему призыв на срочную службу может производиться в течение года после принятого решения в том случае, если призывник не отправился в армию в установленный законом период призыва. Депутаты проголосовали за этот документ во втором и третьем чтениях. По этой причине закон начинает свое действие.

«На осенний призыв 2024 года они не распространяются. Они будут распространяться на призыв весенний, который сейчас идет», — уточнил Картаполов насчет новых нормативов.

Ранее сообщалось, что Госдумой принят закон о новых правилах по признанию иноагентом. Теперь в список иностранных агентов можно попасть за содействие иностранных структурам, действующим против интересов РФ, а также вовлечение в незаконную деятельность или же ее финансирование. Появились и другие отличия от старых нормативов.