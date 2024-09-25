В России могут ввести штрафы за пропаганду чайлдфри

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на текст документа, размещенного в думской электронной базе. Изменения планируют внести в КоАП РФ.

В Государственную Думу России внесен законопроект, который предполагает введение штрафов за пропаганду идеологии чайлдфри (отказа от деторождения). Согласно документу, максимальный размер штрафа может достигать 5 млн руб.

Предлагаемые штрафы аналогичны тем, что уже предусмотрены за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Для граждан штраф может составить до 100 тыс. руб., для должностных лиц – до 200 тыс. руб., а для юридических лиц – до 1 млн руб.

Кроме того, иностранным гражданам, пропагандирующим движение чайлдфри, грозит штраф от 50 до 100 тыс. руб. с возможным административным выдворением или арестом до 15 суток.

В случае, если пропаганда совершается с использованием интернета, СМИ или в отношении несовершеннолетних, штрафы повышаются вдвое.

Ранее в ГД заявили, что запрет пропаганды чайлдфри не коснется личного выбора граждан. Инициатива нацелена именно на запрет распространения соответствующей идеологии,