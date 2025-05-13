Госдума одобрила закон об аресте имущества релокантов-нарушителей

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, по которому возможен арест имущества тех граждан, что выехали за рубеж, но продолжают совершать правонарушения. Об этом сообщил ТАСС.

Законопроект был внесен в парламент еще в прошлом году. По нему правоохранители получают рычаги воздействия на тех граждан РФ, которые выехали за границу, но при этом совершают за рубежом административные нарушения. В частности, они призывают к изменению территории РФ, совершают действия, направленные на подрыв ее безопасности и так далее.

По новому закону, если человек находится за пределами РФ, но совершает действия, направленные на нарушение интересов России, то он может быть подвергнут административному наказанию. Документ предусматривает, что у нарушителя может быть арестовано имущество с целью «недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания».

Проект этого закона был принят в первом чтении депутатами Госдумы. Теперь документу предстоит пройти доработку, после чего он снова будет рассмотрен парламентариями.

Ранее сообщалось, что Государственной думой во втором и третьем чтениях принят закон, который определяет уровень локализации транспортных средств, используемых в качестве такси. Теперь к автомобилям, которые используются как такси, будут предъявляться новые требования. Такой транспорт должен набрать нужное число баллов локализации. Оно должно быть не менее установленного правительством количества для государственных закупок.