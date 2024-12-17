Госдума одобрила закон об уголовном наказании за повторную продажу табака детям

На пленарном заседании Госдумы был одобрен во втором и третьем чтении законопроект, касающийся уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табака и продукции, содержащей никотин, передает РИА Новости.

Эту инициативу в парламент внесла группа депутатов, представляющих все фракции, под руководством спикера Госдумы Вячеслава Володиным. Изменения касаются статьи 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Документ предлагает установление ответственности за розничную реализацию несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, а также изделий и сырья для их производства.

Если данное правонарушение совершается несколько раз, то за него виновному грозит штраф в размере от 50 до 80 тыс. руб. или взыскание суммы, равной его заработку или иному доходу за период от трех до шести месяцев.

Кроме того, предусмотрены исправительные работы сроком до одного года с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо без такового.

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов призывал ввести более строгое наказание за продажу вейпов детям.