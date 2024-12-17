Госдума окончательно приняла закон о введении рулевых спецсчетов для выплат иностранным агентам

Государственная Дума РФ во втором и третьем чтении приняла закон о введении специальных рублевых счетов, на которые будут переводиться все российские доходы тех, кто признан в России иноагентами. Об этом сообщил ТАСС.

По итогам второго и третьего чтения депутаты российского парламента приняли закон о том, что все доходы иноагентов в России должны перечисляться на специальный рублевый счет. Туда будут переводиться все выплаты за интеллектуальную деятельность, авторские отчисления, а также финансы за использование брендов. К деньгам, которые будут обязаны переводиться на данные счета, относятся и доходы от аренды, продажи недвижимости, а также проценты с банковских вкладов.

Если у иноагента нет такого счета в России, он будет специально создаваться. Деньги с него будет можно получить только в том случае, если иноагента удалят из соответствующего реестра. Сами такие лица теперь обязаны извещать своих плательщиков о наличии данного статуса. На каждого иноагента может быть открыт только один счет.

Ранее сообщалось, что общественник Бородин призвал признать иноагентом в РФ Санта-Клауса. По его мнению, этот образ на территории страны активно эксплуатируется западными компаниями. Его применяют представители недружественных стран, чтобы увеличить свои доходы.