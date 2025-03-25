Госдума поддержала проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о заметном повышении штрафов за то, что военнообязанные при смене места жительства не сообщают об этом в военкоматы. Об этом сообщило РИА Новости.

Группа парламентариев во главе с Андреем Картаполовым, возглавляющим комитет по обороне, внесла проект закона о повышении штрафов для военнообязанных за несообщение в военкомат о своем переезде. Теперь, если человек меняет место жительства на срок больший, чем три месяца, и не сообщает в военкомат по месту своего учета, то он может получить административное наказание в виде штрафа на сумму в 10-20 тыс. руб. Депутаты поддержали этот документ и приняли его в первом чтении.

Сейчас сумма штрафа за несообщение по месту своего воинского учета о смене места жительства составляет от одной до пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме уже во втором и третьем чтениях был одобрен закон о защите населения от мошеннических действий, совершаемых посредством телефонной связи и сети Интернет. Законопроект предусматривает целый ряд мер по предотвращению мошенничеств.