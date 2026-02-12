Госдума предложила стандарт «Честной подписки» для упрощения отказа от онлайн-сервисов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минцифры предложение о введении стандарта «Честной подписки», который упростит процедуру отказа от онлайн-подписок. По его инициативе сервисы и маркетплейсы должны будут обеспечивать возможность отмены подписки напрямую в личном кабинете пользователя, без перехода на сторонние каналы. Обращение с соответствующим предложением к главе Минцифры Максуту Шадаеву имеется в распоряжении РИА Новости .

Парламентарий обратил внимание на распространенную практику, когда оформление подписки занимает один клик или происходит автоматически при регистрации, а отказ требует многократных действий. Пользователи вынуждены искать скрытые элементы интерфейса, проходить несколько подтверждений, общаться с чат-ботами или операторами поддержки, что существенно ограничивает их свободу управлять подписками.

Чернышов отметил, что такие механизмы относятся к «темным паттернам» интерфейсов и по сути нарушают права граждан на управление цифровыми сервисами и своими расходами.

По его мнению, внедрение стандарта «Честной подписки» поможет создать более прозрачную цифровую среду, повысить доверие пользователей к онлайн-сервисам и стимулировать развитие подписных моделей, основанных на добровольном выборе, а не на усложненных технических процедурах.

