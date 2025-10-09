Госдума предложила ускорить возврат средств на карты
РИАН: в Госдуме предложили сократить срок возврата деньги на карты до 24 часов
Фото: [Онлайн-покупка в Интернете/Медиасток.рф]
Сократить возврат средств на банковские карты до 24 часов предложили в Государственной думе РФ. Соответствующую инициативу главе Банка России Эльвире Набиуллиной направил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, сообщило РИА Новости.
В настоящее время процедура возврата денег занимает до 10 дней, что, по мнению автора инициативы, является чрезмерно длительным сроком для современных финансовых операций.
В документе говорится, что реализация этого предложения позволит значительно повысить уровень защищенности прав потребителей и станет дополнительным стимулом для развития безналичных расчетов среди населения.
Предлагаемые изменения также будут способствовать ускоренному развитию цифровой экономики России и укреплению доверия граждан к национальной финансовой системе.
Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов предложил радикальную реформу для борьбы с микрозаймами.