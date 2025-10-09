Госдума предложила ускорить возврат средств на карты

Сократить возврат средств на банковские карты до 24 часов предложили в Государственной думе РФ. Соответствующую инициативу главе Банка России Эльвире Набиуллиной направил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, сообщило РИА Новости.

В настоящее время процедура возврата денег занимает до 10 дней, что, по мнению автора инициативы, является чрезмерно длительным сроком для современных финансовых операций.

В документе говорится, что реализация этого предложения позволит значительно повысить уровень защищенности прав потребителей и станет дополнительным стимулом для развития безналичных расчетов среди населения.

Предлагаемые изменения также будут способствовать ускоренному развитию цифровой экономики России и укреплению доверия граждан к национальной финансовой системе.

