Госдума приняла в первом чтении закон о соцгарантиях для семей росгвардейцев

Госдума сделала важный шаг в поддержку семей тех, кто ценой собственной жизни защищает страну. В первом чтении принят законопроект, который закрепляет новые социальные гарантии для сотрудников Росгвардии и их близких. Депутат Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru объяснил , что инициатива направлена на тех, кто выполняет задачи в зоне специальной военной операции, и их детей, которые теперь получат приоритетное право при устройстве в детские сады, школы и летние лагеря.

По его словам, речь идет о детях росгвардейцев, погибших или умерших от ран, травм и заболеваний, полученных в ходе СВО. Им гарантируют внеочередные места в государственных и муниципальных образовательных учреждениях по месту жительства. Это касается не только родных детей, но и усыновленных, а также находящихся под опекой. Для семей, потерявших кормильца, такая мера становится не просто поддержкой, а реальным снятием бюрократической головной боли в самый тяжелый период.

Парламентарий отметил, что второй блок гарантий касается проезда. Если росгвардеец тяжело болен, двое его близких родственников получат компенсацию на дорогу к месту лечения и обратно — на поезде, самолете, водном или автомобильном транспорте (кроме такси). В перечень близких, для которых действует эта льгота, включены родители, супруги и их родители, дети, а также братья и сестры. Компенсация предоставляется один раз за всю болезнь, и порядок ее оформления определит руководство ведомства.

По его мнению, указанный выше законопроект — не просто юридическая норма, а признание того, что государство помнит о своих героях и их семьях. Дети погибших не должны стоять в очередях в детский сад, а родные тяжелобольного — искать деньги на билеты. Деньги на эти меры уже заложены в бюджете Росгвардии, и как только закон подпишут, он вступит в силу незамедлительно.

