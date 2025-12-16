Госдума приняла закон о переводе домовых чатов жильцов МКД в мессенджер MAX

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о переводе домовых чатов жильцов МКД в национальный мессенджер MAX. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Согласно закону, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и регоператоры должны взаимодействовать с жильцами МКД через домовые чаты в указанном приложении. Порядок взаимодействия будет определен Минстроем РФ.

Первый зампред профильного комитета Госдумы Владимир Кошелев отметил, что благодаря использованию мессенджера можно будет решить ключевую проблему, из-за которой возникают сложности с удаленным проведением собраний собственников. Речь идет об идентификации участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в онлайн-собраниях собственников принимают участие 1,6 млн человек.