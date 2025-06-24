Госдума приняла закон о резком увеличении штрафа за отказ остановить машину по требованию полиции

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении проголосовали за резкое увеличение штрафов в случае некоторых нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил ТАСС.

В данный момент за отказ остановить транспортное средство по требованию полицейского следует штраф размером в 500-800 руб. Теперь же за такое правонарушение будет грозить административное наказание в виде штрафа на 7-10 тыс. руб. В случае рецидива водителю уже грозит лишение прав на срок до шести месяцев, а также штраф в 10 тыс. руб.

По новым правилам, водителям тяжеловесных либо крупногабаритных транспортных средств будет угрожать крайне суровое наказание за отказ от прохождения весового и габаритного контроля. За это ему могут выписать штраф размером до 600 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируется внести законопроект, который будет считать отягчающим обстоятельством совершение иностранным гражданином преступления с причинением потерпевшему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. В настоящее время наличие отягчающего обстоятельства позволяет суду увеличить срок наказания на несколько лет.