Мигрантов предупредили об ужесточении наказания за правонарушения

В Госдуму планируется внести законопроект, который будет считать отягчающим обстоятельством совершение иностранным гражданином преступления с причинением потерпевшему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что данный законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс РФ: новое отягчающее обстоятельство при вынесении приговора по уголовным делам.

В настоящее время наличие отягчающего обстоятельства позволяет суду увеличить срок наказания на несколько лет.

Ранее сообщалось о том, что гражданин Узбекистана взламывал аккаунты на «Госуслугах» для поставки на учет мигрантов.