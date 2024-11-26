Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил содержания животных

Тех людей, которые нарушают правила содержания домашних животных, будут штрафовать. Закон по этому поводу во втором и третьем чтениях приняли депутаты Государственной Думы. Об этом сообщило РИА Новости.

По новому закону, теперь владельцы всех домашних животных обязаны соблюдать ряд правил. За их нарушения будут накладываться штрафы. Поправки по этому поводу внесут в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, теперь при выгуле животного на детских и спортивных площадках на нем обязательно должен быть намордник, а также поводок.

При несоблюдении требований владельцу животного грозит штраф от полутора до трех тысяч рублей, либо предупреждение. Для должностных лиц штраф уже более солидный, в размере 5-15 тыс. руб. Для организаций он будет доходить до 15-30 тыс. руб.

Ответственность не распространяется на владельца питомца, если животное у него украли, либо он поручал его выгул другому человеку.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске жильцы многоквартирного дома пожаловались на соседа, который привел к себе в квартиру тигра. Дело дошло до правоохранителей и различных надзорных ведомств, которые занялись расследованием данного случая.