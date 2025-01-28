Госдума приняла закон о возможности извещений о ДТП страховщиков с помощью мобильных приложений

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому владельцы могут оповещать страховщиков о ДТП с помощью различных сайтов и мобильных приложений. Об этом сообщило РИА Новости.

До этого при аварии необходимо было составить электронное извещение своего страховщика о ДТП только с помощью Госуслуг. Новый закон расширяет список сайтов, через которые можно производит оповещения. Теперь это возможно делать с помощью официальных сайтов страховых компаний, их мобильных приложений, а также информационных систем Российского союза автостраховщиков. Депутаты приняли данный закон по итогам второго и третьего чтения.

Отмечено, что в таком законе очень заинтересованы как автовладельцы, так и сами страховые организации. По новому правилу оформление ДТП для получения выплат сильно упрощается. Для этого нужно лишь провести фотофиксацию аварии, а также правильно оформить соответствующее извещение.

Ранее в Госдуме предложили навести порядок на маркетплейсах, чтобы в российских интернет-магазинах перестали продавать товары, выпускаемые на Украине. Для этого торговым платформам было предложено выработать единую политику, которая прекратит данную практику.