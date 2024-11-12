Госдума приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола

В Государственной Думе РФ был принят законопроект, который запрещает усыновление детей гражданами тех стран, в которых разрешена смена пола. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ был принят по итогам голосования, которое состоялось во время пленарного заседания. Согласно ему в Семейный кодекс России вносятся изменения, согласно которым в стране запрещается усыновление детей гражданами тех государств, где официально разрешена смена пола.

«Путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность», — указано в законопроекте.

Ранее Госдума одобрила законопроект, согласно которому организаторов незаконной миграции будут подвергать конфискации средств и имущества, нажитых неправедным путем. По мнению законодателей, такие меры позволят снизить число преступлений в данной сфере.