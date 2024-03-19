Госдума приняла законы, которые освобождают от наказания по УК за службу по контракту

На пленарном заседании во вторник, 19 марта, Госдума приняла сразу два новых закона, по которым можно получить освобождение от уголовной ответственности во время спецоперации. Об этом пишет РИА Новости во вторник.

Издание уточняет, что депутаты узаконили механизм, который позволяет мужчинам освободится от уголовного наказания при заключении контракта с ВС РФ. Но это действует только в период спецоперации, новые нормы могут внести в УК и УПК России.

Авторами законопроекта выступают глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и по обороне Андрей Картаполов. Уточняется, что речь идет о тех обвиняемых или пока еще подозреваемых, которые совершили преступления средней и небольшой тяжести. Но такая норма не распространится на тех, кто совершил преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и половой неприкосновенности подростков.