Госдума прокомментировала скандал с ликвидацией ряда направлений в МГПУ

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с RT прокомментировала скандальное решение Московского городского педагогического университета (МГПУ) об отказе от всех непрофильных направлений.

По словам депутата, у вузов есть право самостоятельно определять и менять направления и это якобы нормальная практика.

«Вуз имеет право определять траекторию своего развития, тем более у него есть учредитель, который устанавливает те или иные направления подготовки... Если это педагогический вуз, то да, ему хорошо быть сосредоточенным на педагогических специальностях», — заявила она.

Однако депутат сделала важную оговорку, акцентировав внимание на необходимости защиты прав уже поступивших студентов. Она отметила, что те, кто заканчивает обучение в этом году, должны получить дипломы, а по остальным случаям Рособрнадзор оперативно разъясняет все возникающие вопросы.

Ранее сообщалось, что Мизулиной поступили жалобы от возмущенных студентов МГПУ с почти ликвидированных направлений.