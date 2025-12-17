Госдума рассмотрит списание ипотеки как награду за рождение четвертого ребенка

В России все чаще звучат смелые законодательные инициативы, призванные кардинально поддержать многодетные семьи. На этот раз речь зашла о потенциальном списании ипотечного кредита в качестве награды за рождение четвертого ребенка. Идея, озвученная ранее коллегой по парламенту, нашла поддержку у депутата Госдумы Светланы Бессараб. В интервью Pravda.Ru она заявила , что такая мера не только реализуема, но и имеет работающие международные аналоги — к примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах.

По ее словам, ключевой принцип, по ее мнению, заключается в том, что долг должен аннулироваться не банком, а государством, берущим на себя эту социальную инвестицию в демографическое будущее страны. Подобные программы могут стать мощным стимулом для рождения детей, напрямую улучшая жилищные условия семей.

Однако заманчивой перспективе сразу же очертили реалистичные временные рамки. Депутат пояснила, что в ближайший год, на фоне текущих масштабных задач по технологическому суверенитету и укреплению обороноспособности, реализовать столь затратный проект вряд ли удастся. Государственные ресурсы сейчас сфокусированы на других приоритетах.

По ее мнению, инициатива была не отклонена, а отложена до лучших времен. Ее итоговое восприятие можно сформулировать как стратегическую цель, к которой страна сможет вернуться после решения более насущных вопросов. Это дает многодетным семьям надежду на будущую существенную поддержку, но одновременно указывает на необходимость терпения, пока государство создает экономический фундамент для таких социальных прорывов.

Ранее в России предложили ввести не облагаемый налогом семейный минимум для повышения рождаемости.