Госдума рассмотрит закон о едином учете домашних животных

Государственная дума планирует до конца года рассмотреть законопроект о введении обязательной регистрации домашних кошек и собак. С 1 сентября 2026 года все владельцы будут обязаны поставить своих питомцев на учет в единой государственной системе, что станет важным шагом в формировании ответственного отношения к животным в России. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Инициатива предполагает несколько способов маркировки животных — с помощью ошейников, бирок или микрочипов на выбор хозяина. Процедура регистрации будет полностью бесплатной и осуществляется через ветеринарные клиники, имеющие доступ к федеральной информационной системе «ВетИС». Для учета потребуются паспортные данные владельца и информация о происхождении, здоровье и вакцинациях питомца.

Принятие закона позволит решить несколько острых проблем. По разным оценкам, в России насчитывается около 3,6 млн бесхозных животных, а общее количество домашних питомцев достигает 75 млн. Система идентификации обеспечит прозрачность владения и поможет снизить количество бездомных животных, поскольку каждая собака или кошка будет закреплена за конкретным человеком.

Таким образом, введение обязательной регистрации станет логическим продолжением политики ответственного обращения с животными. Этот шаг не только повысит контроль за содержанием питомцев, но и создаст основу для эффективного решения проблем бездомности и жестокого обращения, что соответствует международной практике цивилизованного отношения к домашним животным.

