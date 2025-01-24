В Государственную Думу РФ внесли законопроект о том, что все те, кто отправился добровольцем в зону СВО, будут освобождены от обязательной службы в армии. Об этом сообщил ТАСС.

Законопроект предложила группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким, лидером ЛДПР. Они предлагают освободить от срочной службы в российской армии всех тех, кто воевал в качестве добровольца в зоне СВО.

«Предлагается освободить от призыва на военную службу лиц, поступивших в добровольческие формирования, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению парламентариев, такой закон необходимо принять для восстановления справедливости в отношении тех, кто уже отслужил в армии в качестве добровольцев.

Ранее депутат Госдумы Шеремет обратился к президенту США с предложением прекратить любую помощь Киеву со стороны Америки. По его мнению, в таком случае конфликт завершится всего за неделю, поскольку режим Зеленского попросту рухнет.