Госдума разрешила банкам платный доступ к базам данных МВД

Государственная дума Российской Федерации на пленарном заседании в четверг окончательно приняла законопроект, разрешающий коммерческим организациям, включая банковские учреждения, платный доступ к информационным базам данных Министерства внутренних дел. Документ, одобренный в третьем, окончательном чтении, был внесен правительством РФ в рамках пакета бюджетных инициатив (материале есть у РИА Новости ).

Согласно принятым поправкам к Федеральному закону «О полиции», содержащаяся в банках данных информация о гражданах будет предоставляться организациям, в том числе банкам и иным кредитным учреждениям, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Доступ к информационным ресурсам будет осуществляться на платной основе в порядке и размере, которые установит правительство Российской Федерации.

Законопроектом также регламентируется проведение контрольного мониторинга со стороны Федерального казначейства, который является одним из методов осуществления внутреннего государственного и муниципального финансового контроля. Принятие данных мер направлено на упорядочение процедуры доступа коммерческих структур к государственным информационным ресурсам и обеспечение контроля за использованием предоставляемых данных.

